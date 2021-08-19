Динамика ввода жилья в Приморье опередила общероссийскую

«С начала года в Приморском крае сдано в эксплуатацию почти 370 тысяч квадратных метров. Динамика ввода жилья за год составляет 55,8% при среднем в стране – 30,9%. По этому показателю наш регион занимает 30 место среди субъектов РФ», — уточнили в министерстве.