Динамика ввода жилья в Приморье опередила общероссийскую

Posted 19 августа 2021, 06:01
Published 19 августа 2021, 06:01
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
По данным краевого министерства строительства, за весь 2020-й год в Приморье в эксплуатацию по нацпроекту «Жилье и городская среда» ввели 585 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году к сдаче запланированы 800 тысяч квадратных метров жилья.
«С начала года в Приморском крае сдано в эксплуатацию почти 370 тысяч квадратных метров. Динамика ввода жилья за год составляет 55,8% при среднем в стране – 30,9%. По этому показателю наш регион занимает 30 место среди субъектов РФ», — уточнили в министерстве.
Кстати, в ходе Совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, который состоялся во Владивостоке, была представлена программа «Дальневосточный квартал». Благодаря ее механизмам, запланировано увеличение темпов строительства жилья, что позволит снизить стоимость квартир для населения.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.