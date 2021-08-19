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Posted 19 августа 2021, 06:01

Published 19 августа 2021, 06:01

Modified 20 августа, 11:34

Updated 20 августа, 11:34

Динамика ввода жилья в Приморье опередила общероссийскую

Динамика ввода жилья в Приморье опередила общероссийскую

19 августа 2021, 06:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Строительство
Динамика ввода жилья в Приморском крае превысила 55%. По этому показателю регион опережает среднестатистические данные по России.

По данным краевого министерства строительства, за весь 2020-й год в Приморье в эксплуатацию по нацпроекту «Жилье и городская среда» ввели 585 тысяч квадратных метров жилья. В 2021 году к сдаче запланированы 800 тысяч квадратных метров жилья.

«С начала года в Приморском крае сдано в эксплуатацию почти 370 тысяч квадратных метров. Динамика ввода жилья за год составляет 55,8% при среднем в стране – 30,9%. По этому показателю наш регион занимает 30 место среди субъектов РФ», — уточнили в министерстве.

Кстати, в ходе Совета при полпреде президента РФ в ДФО Юрии Трутневе, который состоялся во Владивостоке, была представлена программа «Дальневосточный квартал». Благодаря ее механизмам, запланировано увеличение темпов строительства жилья, что позволит снизить стоимость квартир для населения.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Общество#Приморье#Дальний Восток#Строительство#Новости#Олег Кожемяко
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