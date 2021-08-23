Жители Славянки жалуются на «Восток-Бункер»

Когда в 2015 году Владивосток стал Свободным портом, и у его резидентов появились налоговые преференции, «Высший правитель» «Востокбункера» Игорь Польченко, депутат Думы Хасанского района, президент Группы компаний «Транзит ДВ», куда дочкой входило ЗАО «Востокбункер», стал резидентом Свободного порта, создав Тихоокеанскую Инвестиционную компанию. Сингапурский мечтатель — а он планировал превратить Славянку по второй Сингапур, решил построить на месте бывшего Дома культуры в старой Славянке пятизвездочный отель, а на мысе Мальцева — развернуть производство. Именно тогда рекреационные земли и земли жилой застройки на Мальцева были переведены в зону транспортной инфраструктуры. Дал добро муниципальный комитет, Омская компания, выиграв тендер, разработала правила застройки и землепользования. И появился бы на Мальцева нефтеналивной хаб, если бы господин Польченко не начал выводить активы за рубеж. Став банкротом в России, Польченко вместе с активами осел на Кипре, где и был в последствии арестован и сопровожден на родину. Арендованный участок на Мальцева, который уже более года не был рекреационной зоной, «Востокбункер» переуступил другому владельцу