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Posted 31 августа 2021, 06:20

Published 31 августа 2021, 06:20

Modified 20 августа, 11:40

Updated 20 августа, 11:40

БАМу грозит существенное снижение объемов перевозки угля из Бурятии и Хакасии

БАМу грозит существенное снижение объемов перевозки угля из Бурятии и Хакасии

31 августа 2021, 06:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголь
Предприятие «Эльгауголь» получило от российских властей предварительное разрешение на первоочередной провоз 20 млн тонн угля в год по Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Первоначально компания запросила разрешение на 30 млн тонн. Взамен предприятие предложило построить свою железную дорогу и покинуть магистраль.

В случае получения одобрения, перевозка угля из Бурятии и Хакасии может сильно упасть, пишет «Коммерсант».

«Эльгауголь», разрабатывающий самое крупное в России месторождение коксующегося угля приндлежит Альберту Авдоляну. Новую магистраль планируют проложить от Эльгинского месторождения до поселка Чумикан на берегу Охотского моря, а также в местный порт. Проект обойдется в 97 миллиардов рублей.

Если события будут развиваться по этому сценарию, то уже в 2022—2023 годах объемы вывоза ископаемого топлива по БАМу из других регионов придется снизить на 18 миллионов тонн. Это затронет такие угольные компании как СУЭК, «Коулстар» и «Русский уголь».

По некоторым данным, из-за снижения перевозок для республики, потянет за собой не только снижение налоговой базы, но и приведет к блокировке развития федерального проекта Бейского угольного кластера.

«Одна из причин - непрофессионализм регулятора. В чем его роль? Поддерживать и развивать то, что создавалось годами. Здесь же мы видим ситуацию, когда фактически уничтожается ранее стабильно работавшее. Кроме того, речь идет и о том, что неправильно реализуются поручения президента, ведь другие проекты тоже основываются на таких же поручениях», — недоумевают угольщики.

В Минэнерго сообщили, что рассмотрение вопроса продолжается. В приоритете — решение, которое удовлетворит все стороны.

#Бизнес#Дальний Восток#Новости#Уголь#Жд
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