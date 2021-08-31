БАМу грозит существенное снижение объемов перевозки угля из Бурятии и Хакасии

«Одна из причин - непрофессионализм регулятора. В чем его роль? Поддерживать и развивать то, что создавалось годами. Здесь же мы видим ситуацию, когда фактически уничтожается ранее стабильно работавшее. Кроме того, речь идет и о том, что неправильно реализуются поручения президента, ведь другие проекты тоже основываются на таких же поручениях», — недоумевают угольщики.