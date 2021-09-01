В Приморье стартовала гаражная амнистия

Легализовать в некоторых случаях (в администрации района или города это нужно уточнять) можно будет и не капитальный, а металлический гараж. Комплект документов нужно подавать в местную администрацию. Амнистия для гаражей не навсегда, она действует до 1 сентября 2026 года. Владелец сможет не только узаконить права на строение, но и бесплатно получить землю под ним.