Эксперты назвали причины, которые влияют на популярность Единой России в Приморье

Эксперты подчеркивают, что за минувшие семь дней «Единая Россия» активно появлялась в медийном поле — это и прошедший Восточный экономический форум, и бесплатные мероприятия и концерты для приморцев. Немало внимания привлекло к себе открытие сухого фонтана во Владивостоке. Все эти мероприятия положительно сказались на имидже партии.