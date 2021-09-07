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Posted 7 сентября 2021, 11:59

Published 7 сентября 2021, 11:59

Modified 20 августа, 11:45

Updated 20 августа, 11:45

Эксперты назвали причины, которые влияют на популярность Единой России в Приморье

Эксперты назвали причины, которые влияют на популярность Единой России в Приморье

7 сентября 2021, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выборы
Среди приморцев провели опрос насчет того, какие партии вызывают у них наибольшее доверие. В исследовании приняли участие 1,2 тысячи человек — голосовали они за ключевые политические партии, представленные в регионе.

По данным опроса некоммерческого фонда «Исследования социально-экономических процессов», лидером стала Единая Россия, набрав 34,5% голосов. Эксперты назвали этот результат ожидаемым, особенно, учитывая активную деятельность партии за последнюю неделю. Всего за семь дней ей удалось набрать 4,4% респондентов.

В то же время, «серебро» опроса досталось ЛДПР — 12,2% голосов. Рейтинги этой партии немного снизились за неделю — на 0,2%. Третье место заняла Справедливая Россия с 10,8% голосов, а четвёртое — КПРФ, чьи рейтинги упали на 1,3% за неделю.

Эксперты подчеркивают, что за минувшие семь дней «Единая Россия» активно появлялась в медийном поле — это и прошедший Восточный экономический форум, и бесплатные мероприятия и концерты для приморцев. Немало внимания привлекло к себе открытие сухого фонтана во Владивостоке. Все эти мероприятия положительно сказались на имидже партии.

«Рост числа сторонников „Единой России“, является закономерным результатом», — в свою очередь отметил председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

#Политика#Приморье#Приморский край#Выборы#Новости
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