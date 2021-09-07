В Приморье стартовали выплаты 10 000 рублей пенсионерам

По словам замминистра труда РФ Ольги Баталиной, эта выплата полагается и людям с инвалидностью. Это около 11 миллионов человек. Она отметила, что выплаты получат все семьи, где воспитываются дети-инвалиды, которых в России насчитывается 721 тысяч, а также семьи, которые получают пенсию по потере кормильца.