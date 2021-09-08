Пять вопросов про ЖКХ

Управляющая организации, ТСЖ и ЖСК не имеет права распределять долги неплательщиков на добросовестных потребителей услуг ЖКХ. Жилищное законодательство содержит фактический запрет на распределение задолженности неплательщиков на других собственников. В Жилищном Кодексе РФ установлено, что каждый собственник помещения в многоквартирном доме самостоятельно исполняет обязанности по договору управления многоквартирным домом, в том числе обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и не отвечает по обязательствам других собственников помещений в данном доме. Аналогичная норма содержится в Гражданском Кодексе РФ.