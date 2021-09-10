zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2021, 01:51

Published 10 сентября 2021, 01:51

Modified 20 августа, 11:46

Updated 20 августа, 11:46

Более 250 человек: Приморцы учатся ухаживать за инвалидами на специальных курсах

Более 250 человек: Приморцы учатся ухаживать за инвалидами на специальных курсах

10 сентября 2021, 01:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С начала 2021 года 255 приморцев прошли полный курс обучения навыкам ухода за тяжелобольными людьми и инвалидами — так называемую «школу ухода». Это — одно из важных условий для получения специальной краевой выплаты.

Как рассказали в региональном правительстве, такая школа работает на базе краевого центра социального обслуживания населения. Отмечается, что пройти такое обучение необходимо тем, кто из-за ухода за больными родственниками не может выйти на работу и осуществлять трудовую деятельности.

На курсах занимающимся рассказывают о профилактике осложнений, обучают методам помощи лежащим больным, а также использованию различных средств реабилитации.

Такого рода выплата положена тем семьям, в которых среднедушевой доход ниже 1,5 величины прожиточного минимума. Сейчас в Приморье этот размер составляет чуть более 22 тысяч рублей на человека.

В минтруда отметили, что сейчас такого рода выплату получают около 550 приморцев. С начала года на выплаты направили более 38 миллионов рублей.

Отмечается, что помимо этих занятий в «школе ухода» есть курсы, доступные всем желающим. В этом году 630 человек проходят такого рода занятия добровольно. Это и граждане, имеющие пожилых родственников, и соцработники, которым такого рода знания необходимы в работе.

Можно ознакомиться с такого рода знаниями самостоятельно — приморцам доступны бесплатные видеокурсы.

Примечательно, что подобное обучение проходит в соответствии задачам нацпроекта «Демография». Более, того, проект ведётся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

#Здоровье и экология#Приморский край#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика