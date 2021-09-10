В Приморье разрабатывают новые меры по привлечению кадров в сферу здравоохранения

Губернатор подчеркнул, что проблема с нехваткой кадров в медицинской отрасли до сих пор остаётся одной из ключевых. Он подчеркнул, что уже сейчас необходимо расширять существующие меры поддержки врачей и медсестер, стимулируя к работе и решая этот вопрос индивидуально в каждом учреждении.