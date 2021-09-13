zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября 2021, 05:09

Published 13 сентября 2021, 05:09

Modified 20 августа, 11:46

Updated 20 августа, 11:46

Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта

Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта

13 сентября 2021, 05:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
Уже на этой неделе гражданам России предстоит определиться с предпочтениями и выбрать своих кандидатов, которые будут представлять их интересы в Госдуме после 19 сентября. Борьба за голоса электората становится все напряженнее.

Некоторой «пикантности» в предвыборную гонку добавляет политинструмент «Умное голосование». Его создала команда Навального. Они утверждают, что цель УГ — лишить политическую партию «Единая Россия» голосов избирателей с помощью централизованного голосования за тех или иных кандидатов. Возникает закономерный вопрос о том, куда же делась честная конкуренция из этого «уравнения».

По словам политолога Александра Андони, «Умное голосование» — это тот инструмент, который будет эффективен только тогда, когда его применение будет оправдано.

«Логика в том, чтобы агрегировать недовольный электорат с целью проголосовать против кандидата «Единой России», — отметил Александр Андони

Кроме того политолог подчеркнул, что УГ не отразит действительную электоральную обстановку в России.

«Политическое представительство не должно становиться заложником какого-либо полит-технологического инструмента, поэтому нельзя сказать, что УГ отражает реальную картину в стране», уверен эксперт.

Кстати, в приложении «Умного голосования» обнаружили, что персональная информация может передаваться третьим лицам, что ставит под угрозу конфиденциальность личных данных людей.

Кроме того, Роскомнадзор заблокировал одноименный сайт из-за отношения к работе Фонда борьбы с коррупцией, которая запрещена в России и является экстремистской организацией-иноагентом.

#Политика#Приморье#Выборы#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика