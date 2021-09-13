Чем опасно «Умное голосование» — мнение эксперта

Некоторой «пикантности» в предвыборную гонку добавляет политинструмент «Умное голосование». Его создала команда Навального. Они утверждают, что цель УГ — лишить политическую партию «Единая Россия» голосов избирателей с помощью централизованного голосования за тех или иных кандидатов. Возникает закономерный вопрос о том, куда же делась честная конкуренция из этого «уравнения».