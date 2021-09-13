На грядущих выборах в Госдуму приморцев ждут инновации

Posted 13 сентября 2021, 08:06
Published 13 сентября 2021, 08:06
Modified 20 августа, 11:47
Updated 20 августа, 11:47
Уже с 17 сентября, граждане, которые определились со своим выбором смогут отдать свой голос за того или иного кандидата на выборах в Госдуму Российской Федерации. Как рассказал председатель Молодежной общественной палаты Приморья Андрей Брянский, каждый совершеннолетний получит возможность проголосовать в электронном формате, дистанционно.
«Я и сам как представитель молодежи за современный подход, который позволит мне отдать свой голос в удобной, соответствующей настоящему времени форме. При должном уровне информационной безопасности, разумеется», — подчеркнул Андрей Брянский.
Общественник отметил, что современные технологии смогут повысить интерес молодежи к выборам.
А интерес к выборам у населения России достаточно высок. Опираясь на последние исследования, эксперты заключили, что лидерство удерживает «Единая Россия», за которую намерены голосовать около 41% опрошенных. Именно этой партии пророчат абсолютное большинство в парламенте.
Тем не менее, есть в стране запрос и на новые партии. Согласно прогнозам, они наберут около 20 процентов голосов, тогда как в прошлый раз набрали лишь 10.