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Posted 13 сентября 2021, 08:06

Published 13 сентября 2021, 08:06

Modified 20 августа, 11:47

Updated 20 августа, 11:47

На грядущих выборах в Госдуму приморцев ждут инновации

На грядущих выборах в Госдуму приморцев ждут инновации

13 сентября 2021, 08:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
Грядущая выборная кампания продлится с 17 по 19 сентября — целых три дня. Также граждан ждет другая новинка — продукт своего времени.

Уже с 17 сентября, граждане, которые определились со своим выбором смогут отдать свой голос за того или иного кандидата на выборах в Госдуму Российской Федерации. Как рассказал председатель Молодежной общественной палаты Приморья Андрей Брянский, каждый совершеннолетний получит возможность проголосовать в электронном формате, дистанционно.

«Я и сам как представитель молодежи за современный подход, который позволит мне отдать свой голос в удобной, соответствующей настоящему времени форме. При должном уровне информационной безопасности, разумеется», — подчеркнул Андрей Брянский.

Общественник отметил, что современные технологии смогут повысить интерес молодежи к выборам.

А интерес к выборам у населения России достаточно высок. Опираясь на последние исследования, эксперты заключили, что лидерство удерживает «Единая Россия», за которую намерены голосовать около 41% опрошенных. Именно этой партии пророчат абсолютное большинство в парламенте.

Тем не менее, есть в стране запрос и на новые партии. Согласно прогнозам, они наберут около 20 процентов голосов, тогда как в прошлый раз набрали лишь 10.

#Политика#Приморье#Выборы#Новости
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