Галина Курносенок оценила решение с видеонаблюдением на выборах

В ЦИК РФ также подчеркнули, что особое внимание уделят участкам, в которых фиксировались нарушения в минувшие годы. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что предыдущие провинившиеся кадры уже сменили. Теперь специалисты создали все условия, чтобы забросить сразу несколько бюллетеней в урну или принести готовый бланк не выйдет.