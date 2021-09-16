«Корпоративные войны в Приморье» — Супермаркет «Яппи» как «горячая точка»

«Друзья, другие люди выдают себя за ЯППИ! Очень жаль, что корпоративный конфликт и война предпринимателей так отражается на наших покупателях, ради которых мы и создавали лучший супермаркет в городе… Мы получили множество вопросов по поводу рекламы об открытии супермаркета ЯППИ. Ситуация такая: несмотря на то, что ООО «ЯППИ» предложило самую высокую арендную ставку, конкурсный управляющий предпочла заключить договор на менее выгодных условиях с «дружественной» компанией — ООО «Восток-Запад». Более того, подконтрольный конкурсный управляющий воспрепятствовала вывозу имущества и оборудования, принадлежащего ООО «ЯППИ» и передала наше имущество новому арендатору, не имея на то никаких законных оснований. На данный момент в помещении делает ремонт и готовится к открытию новый арендатор, который, пренебрегая законом, этикой и моральными аспектами, не имея на то никаких законных оснований, пользуется имуществом ООО «ЯППИ», вывеской ЯППИ супермаркет, вводит в заблуждение наших контрагентов и покупателей, сообщая им будто это тот же ЯППИ супермаркет и те же люди им управляют… Это наглая ложь! Они приняли на работу несколько наших бывших сотрудников и с их помощью пытаются полностью воссоздать, то что создавалось годами управленческой командой ООО «ЯППИ».