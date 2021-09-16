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Posted 16 сентября 2021, 00:36

Published 16 сентября 2021, 00:36

Modified 20 августа, 11:48

Updated 20 августа, 11:48

Скандальные фото Самсонова с мужчинами снова появились в сети

Скандальные фото Самсонова с мужчинами снова появились в сети

16 сентября 2021, 00:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вновь «новые медиа» предоставили вниманию общественности фотографии, на которых Артём Самсонов запечатлён в довольно фривольном моменте с другим мужчиной.

В тг-канале «Хасанский коррупционер» выложили фото, на котором Самсонов целуется с мужчиной — явно не в дружеском формате.

«Страшно представить, какое собеседование пришлось пройти кандидатам, чтобы быть выдвинутыми на выборы», — пишет автор канала в публикации.

Приморский политолог Павел Наливайко отметил, что в преддверии выборов «вынос в свет» публикаций такого рода может стать серьёзным имиджевым ударом для Артёма Самсонова.

«На моей памяти данные фото появляются уже не первый раз. Впервые они появились ещё лет 10 назад. Это стандартная история, когда в активную фазу избирательной компании нужно быть готовым к тому, что твоих скелетов из шкафа достанут и покажут общественности. Актуализация такого скандала может значительно ударить по позициям господина Самсонова», — отметил политолог.

Он добавил, что эта история — не самая приятная с имиджевой точки зрения и действительно может повлиять на исход голосования и общую репутацию господина Самсонова.

#Политика#Приморье#Приморский край#Новости
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