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Posted 20 сентября 2021, 05:26

Published 20 сентября 2021, 05:26

Modified 20 августа, 11:51

Updated 20 августа, 11:51

бетономешалка мешает бетон

Важное транспортное звено восстановили в Приморье

20 сентября 2021, 05:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi. бетономешалка мешает бетон
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Строительство
Около двух тысяч жителей северных сел Яковлевского района теперь могут безопасно, а главное относительно быстро, ходить друг к другу в гости. Мост через реку Арсеньевка снова доступен для пешеходов и автомобилистов весом до 3,5 тонн.

Покровский мост был поврежден во время весеннего ледохода. На сегодняшний день на мосту уже завершена большая часть ремонтных работ. По восстановленному мосту запущено пешеходное и автомобильное движение.

Как рассказал глава муниципальной администрации Николай Вязовик, это важный транспортный элемент для 2 тысяч жителей Яковлевского района. Переправа соединяет поселки Покровка, Минеральное, Яблоновка, Краснояровка, Николо-Михайловка, Загорное, Озерное, Бельцово, Рославка и Орлиное.

«Сверху опор были смонтированы металлические ригели нашего же производства. Провели работы по восстановлению земляного полотна, “дорожной одежды”. Дополнительно провели работы по сопряжению старого моста с новым. Остались работы по устройству ледорезов, разборке рабочих площадок. Также наши специалисты проведут работы по укреплению уже имеющихся опор», – отметил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

За полтора месяца строители вывезли более 10 тысяч кубометров грунта, оборудовали производственные площадки, возвели пять и укрепили три опоры, смонтировали четыре пролета.

Уже в октябре по мосту смогут проезжать тяжеловозы массой до 20 тонн. К этому времени бетон уже «дозреет».

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Общество#Приморье#Строительство#Новости#Мосты
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