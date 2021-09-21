Главные фобии приморцев — незащищенность детей в школах и банковское мошенничество

Больше всего соотечественников тревожит третья волна коронавируса и обязательная вакцинация. За ними с большим отрывом следуют тревоги, связанные с погодными аномалиями, а также с инфляцией и ростом цен. В десятку так называемых фобий граждане нашей страны входит и боязнь индийской «черной плесени», и признание иноагентом, а также нападение клещей. (по данным на II квартал 2021 года).