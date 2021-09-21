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Posted 21 сентября 2021, 02:41

Published 21 сентября 2021, 02:41

Modified 20 августа, 11:51

Updated 20 августа, 11:51

Главные фобии приморцев — незащищенность детей в школах и банковское мошенничество

Главные фобии приморцев — незащищенность детей в школах и банковское мошенничество

21 сентября 2021, 02:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Школа для приморских детей, по мнению их родителей, бабушек и дедушек, оказалась далеко не безопасным местом. Вместе с ними их фобию разделяют федеральная и культурные столицы России.

В России опубликованы результаты очередного «Национального индекса тревожностей».

Исследование Компании развития общественных связей (КРОС) выявляет и рейтингует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

Больше всего соотечественников тревожит третья волна коронавируса и обязательная вакцинация. За ними с большим отрывом следуют тревоги, связанные с погодными аномалиями, а также с инфляцией и ростом цен. В десятку так называемых фобий граждане нашей страны входит и боязнь индийской «черной плесени», и признание иноагентом, а также нападение клещей. (по данным на II квартал 2021 года).

Для приморцев одной из главных фобий стала недостаточная защита детей в школах, в этом они разделили мнение Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстан и Башкортостана, а среди всех россиян оказались на четвертом месте. Школа для приморских детей, по мнению их родителей, бабушек и дедушек, оказалась далеко не безопасным местом.

Приморье оказались восьмым сред 86 регионов нашей страны, где больше всего опасаются телефонного и банковского мошенничества. Эти страхи наш край разделил с мегаполисами – Москвой и Санкт-Петербургом, а также жителями Вологодской, Свердловской и Ростовской областей.

Любопытно, что при столь высокой фобии в первом полугодии в Банк России приморцы направили всего 59 жалоб на мошенничество. Как сообщает Дальневосточное Главное управление Банка России, у основном жители региона сообщали, что стали жертвами социальной инженерии или кибермошенничества, и оспаривали факты заключения договоров от их имени. Единичные жалобы поступили на утечку персональных данных.

В 52 случаях мошенники представлялись жителям региона сотрудниками кредитных организаций. Они применяли методы социальной инженерии, в том числе оказывали разного рода психологическое давление, чтобы получить конфиденциальные данные приморцев, а также убеждали их оформить кредит и перевести все деньги на чужой счет. Еще в семи случаях кибермошенники действовали под видом сотрудников микрофинансовых организаций.

«Банки и МФО вправе не возмещать ущерб жертвам мошенников, поскольку чаще всего люди сами содействуют злоумышленникам, раскрывая персональные данные, коды из сообщений, открывая вирусные ссылки и скачивая приложения для удаленного доступа, — напомнила главный эксперт Аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Баянова. — Поэтому при возникновении затруднительной ситуации, которая как-либо связана с вашими деньгами и конфиденциальными данными, обязательно остановитесь и подумайте. Если поступил странный звонок — положите трубку. И всегда проверяйте информацию, не дайте себя обмануть».

В целом по сравнению с прошлым годом приморцы стали реже жаловаться в Банк России на кредитные и микрофинансовые организации — 880 жалоб против 972. Всего за полгода жители края направили регулятору более 1,3 тыс. жалоб на участников финансового рынка.

#Общество#Наука и образование#Приморье#Банки#Новости#Дети#Мошенничество#Страх#Фобия
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