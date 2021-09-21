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Posted 21 сентября 2021, 02:29

Published 21 сентября 2021, 02:29

Modified 20 августа, 11:51

Updated 20 августа, 11:51

Наркотики уничтожат все, что тебе дорого

Наркотики уничтожат все, что тебе дорого

21 сентября 2021, 02:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
Если кто-то оступился — ты в силах помочь ему выбраться из наркотической трясины

В ШБУЗ «Краевой наркологический диспансер» реализуются стационарные и амбулаторные реабилитационные программы для лиц с наркотической зависимостью.

Стационарные программы могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.

Основанием для вступление в прокраммы является желание (согласие) больного.

Отсутствие паспорта не является основанием для отказа в госпитализации. В период прохождения лечения данные документы могут быть получены или восстановлены.

Сайт ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»: pkknd.ru

Амбулаторно-поликлиническое отделение г. Владивосток, ул. Станюквича, 53

Контактный центр: 8(423)241-46-29

Регистратура 8(423)241-47-61

В Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

#Общество#Будьте здоровы#Приморье#Новости#Медицина#Наркотики
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