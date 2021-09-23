Школа и немножко нервно

— Для меня же учебный год — это в первую очередь наблюдение за детьми. Мне нравится смотреть, как они учатся, как растут, что нового узнают, как они рассказывают, когда приходят из школы, что у них там было интересного, какие произошли события. Иногда это связано только с общением с одноклассниками, иногда с уроками. В общем, мне нравится видеть, как дети получают удовольствие от учебы и общения с одноклассниками. Да, очень важно, я считаю, что для детей учеба не является стрессом. Тогда меньше стрессов и у родителей. И мне приятно, если дети обращаются ко мне за помощью в уроках. Такое случается далеко не каждый день, но если случается, то мне приятно, что я тоже участвую, — говорит Мария.