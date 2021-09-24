Сергей Маринин назначен и. о. президента Дальневосточного Банка

«Советом директоров принято решение возложить обязанности президента Дальневосточного банка на Сергея Маринина, который имеет большой опыт работы в кредитных организациях Приморья. Сегодня на рынке могут обеспечить лидерство только банки, предоставляющие своим клиентам удобное и качественное обслуживание, соблюдая при этом высокий уровень надежности. Мы рассчитываем, что под руководством Сергея Маринина Банк обеспечит качественно новый уровень предоставления современных услуг как для клиентов домашнего, Приморского края, так и всего Дальнего Востока и Сибири», — сказал председатель Совета директоров Банка Сергей Менжинский.