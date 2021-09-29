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Posted 29 сентября 2021, 00:37

Published 29 сентября 2021, 00:37

Modified 20 августа, 11:54

Updated 20 августа, 11:54

Спутник Владивостока должен стать солнечным городом

Спутник Владивостока должен стать солнечным городом

29 сентября 2021, 00:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Строительство
Минстрой Приморья опубликовал карту на которой видно, где расположится будущий город Спутник. Свое мнение о географическом положении города высказал Павел Казанцев, профессор кафедры архитектуры и градостроительства ИШ ДВФУ, лауреат The Energy Globe World Award.

Специалист утверждает, что город нужно будет строить соблюдая принципы солнечной архитектуры. При таком подходе учитываются климатические и ландшафтные особенности местности, пишет «Альянс HELP».

«Это территория с немного более континентальным микроклиматом, чем во Владивостоке (выхолаживание под утро), но также с солнечной зимой и влажным жарким летом. Поэтому все приемы солнечной архитектуры остаются в силе. Видно также, что в границах размещения ландшафт изрезан сетью небольших водотоков, притоков речек Давыдовка и Шмидтовка. Их сохранение также должно быть первостепенной задачей», — акцентировал Павел Казанцев.

Тем не менее, по словам профессора, задачи у архитекторов будут весьма нетривиальны. Им придется проектировать застройку так, чтобы не препятствовать стоку холодного воздуха по утрам в безветренную погоду зимой. Для более полного разбора уже необходимо соотносить данные с топографией.

Резюмируя, специалист сообщил, что Спутник должен будет стать солнечным городом, в котором сохранен природный водный режим территории.

Спутник — будущий город поблизости от Владивостока о планах на строительство которого стало известно на ВЭФ-2021. Населенный пункт должен добавить еще около 300 тысяч жителей к населению Владивостока, чтобы дальневосточная столица могла получить статус города миллионника.

#Общество#Приморье#Владивосток#Строительство#Новости#Спутник#Градостроительство
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