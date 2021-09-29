Спутник Владивостока должен стать солнечным городом

«Это территория с немного более континентальным микроклиматом, чем во Владивостоке (выхолаживание под утро), но также с солнечной зимой и влажным жарким летом. Поэтому все приемы солнечной архитектуры остаются в силе. Видно также, что в границах размещения ландшафт изрезан сетью небольших водотоков, притоков речек Давыдовка и Шмидтовка. Их сохранение также должно быть первостепенной задачей», — акцентировал Павел Казанцев.