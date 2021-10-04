Пожилым приморцам помогают 47 междисциплинарных бригад

По данным краевого министерства труда и социальной политики, служба довезла до лечебных учреждений уже более полутора тысяч человек. Организацией выездов занимаются специалисты Приморского центра социального обслуживания населения. Работа проходит в тесном контакте с медиками, которые предоставляют сотрудникам филиалов Центра данные о пожилых людях, нуждающихся в диспансеризации. В исключительных случаях, работники соцслужбы привозят доктора и лекарства к пенсионерам домой. По желанию пожилой гражданин может воспользоваться услугами междисциплинарных бригад, чтобы попасть на вакцинацию.