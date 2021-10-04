Следком о Гуменюке: «В его отношении проводятся процессуальные действия»

Telegram-канал «Оффшор ньюс» сообщил, что Олега Гуменюка задержали, а во время допроса сменили ему статус «свидетеля» на статус «подозреваемого» по делу вокруг МУП Некрополь, где с клиентов брали взятки. Тем не менее, в СУ СК эту информацию не подтвердили.