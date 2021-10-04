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Posted 4 октября 2021, 00:54

Published 4 октября 2021, 00:54

Modified 20 августа, 11:56

Updated 20 августа, 11:56

Следком о Гуменюке: «В его отношении проводятся процессуальные действия»

Следком о Гуменюке: «В его отношении проводятся процессуальные действия»

4 октября 2021, 00:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Утро в информационном медиапространстве Приморья выдалось достаточно бурным. Появилась информация о задержании бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которая пока не подтвердилась.

Telegram-канал «Оффшор ньюс» сообщил, что Олега Гуменюка задержали, а во время допроса сменили ему статус «свидетеля» на статус «подозреваемого» по делу вокруг МУП Некрополь, где с клиентов брали взятки. Тем не менее, в СУ СК эту информацию не подтвердили.

«О задержании нет речи. В его отношении проводятся процессуальные действия», — уточнили в ведомстве», — сообщили в ведомстве.

Более точную информацию в СК пообещали предоставить к вечеру. Того, что экс-мэра допрашивают в ведомстве тоже подтверждать не стали.

Силовые ведомства достаточно давно заинтересованы делами бывшего мэра. А 31 мая стало известно, что в доме Олега Гуменюка прошли обыски. Это подтвердили в следкоме. По некоторым данным, столь пристальный интерес правоохранителей к экс-мэру вызван его возможной причастностью к делу о махинациях с местами на кладбищах.

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#Происшествия#Приморье#Владивосток#Новости#Следком
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