Чинить ливневки и укладывать асфальт во Владивостоке будут в правильном порядке

Кроме того, в микрорайоне есть неасфальтированные придомовые дороги. По данным управляющей компании, дома №1, 3, 5 и 6 подали заявление на участие в программе «1000 дворов», чтобы решить эту проблему. Однако специалисты уверены, что перед тем как укладывать асфальт, все же необходимо завершить реконструкцию ливневой канализации, чтобы не выполнять лишнюю работу. Мэр уже распорядился приступить к работам в этом направлении.