Не просто работа, а призвание

Татьяна Прохорова сейчас исполняет обязанности заведующего детским садом № 50 во Владивостоке. За плечами более 10 лет стажа в должности воспитателя и старшего воспитателя. Девушка уверена, что в профессию ее привела судьба, но не отрицает, что работа её мамы в сфере педагогики определенно повлияла на ее собственный выбор. Поначалу Татьяна училась в ДВФУ, получая образование в сфере туризма. Работать в детском саду она начала и вовсе с должности кладовщика. Постепенно обучаясь и приобретая опыт, Татьяна неустанно шла вверх по карьерной лестнице.