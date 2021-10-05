Не просто работа, а призвание

Posted 5 октября 2021, 04:16
Published 5 октября 2021, 04:16
Modified 20 августа, 11:57
Updated 20 августа, 11:57
Но если с учениками все понятно — они вырастают, заводят своих детей и отдают их в ту же школу, где работает их любимый педагог, то кем же становятся дети учителей, когда взрослеют? Бывает, что они наследуют семейную профессию и продолжают педагогическую династию. Корреспонденту «Золотого Рога» удалось найти нескольких представителей таких семей и подробно расспросить про их путь в жизни и профессии.
«Есть семьи, в которых одна профессия передается из поколения в поколение. В педагогических династиях удивительным образом развиты традиции преемственности. И это уже больше, чем наследие, и это не просто работа, это — призвание!», — заведующая детским садом № 80 во Владивостоке Ирина Савченко.
Ирина Савченко и Татьяна Прохорова — мать и дочь. Одна из них трудится в должности заведующего детским садом № 80 во Владивостоке, а вторая занимает должность и. о. заведующего детским садом № 50.
«Я считаю, что профессия сама выбрала меня. Со старшим сыном я пришла временно поработать в детский сад нянечкой, а потом собиралась уйти работать в торговлю, но во мне проявились качества педагога и я осталась в этой сфере. Работая более 30 лет, я ни дня не пожалела, что выбрала данный путь», — рассказала Ирина Савченко.
В должности руководителя она работает уже 11 лет. Ее педагогическая карьера стартовала с нянечки ясельной группы. Затем, рассмотрев в ней потенциал, ее руководитель настояла на дополнительном обучении, что дало возможность стать воспитателем детского сада. На этом обучение не прекратилось, и Ирина окончила ДВФУ по специальности педагог-психолог.
Ирина Савченко не первая в своей семье, кто пошел этим нелегким путем. Её дядя преподавал высшую математику в университете города Павлодара. А по стопам Ирины пошла её дочь Татьяна.
«Глядя на то, как увлеченно она занимается своим делом, у меня не возникло сомнений что она выбрала свой правильный путь», — заявила мама Татьяны.
«Семья — это то пространство, где формируется отношение к работе, к профессиональной деятельности», — и. о. заведующей детским садом № 50 во Владивостоке Татьяна Прохорова.
Татьяна Прохорова сейчас исполняет обязанности заведующего детским садом № 50 во Владивостоке. За плечами более 10 лет стажа в должности воспитателя и старшего воспитателя. Девушка уверена, что в профессию ее привела судьба, но не отрицает, что работа её мамы в сфере педагогики определенно повлияла на ее собственный выбор. Поначалу Татьяна училась в ДВФУ, получая образование в сфере туризма. Работать в детском саду она начала и вовсе с должности кладовщика. Постепенно обучаясь и приобретая опыт, Татьяна неустанно шла вверх по карьерной лестнице.
«Педагогические семьи — явление особое, исключительное. Им приходится работать, жить на два дома. А душевного тепла, заботы, чуткости, богатства знаний должно хватать не только на работу, но и на свою собственную семью. У меня растут два сына, и если они решат стать педагогами, то, конечно, я их поддержу», — уверена Татьяна Прохорова, дочь Ирины Савченко.
«Вырастив троих детей, всегда отдавала всю себя школе — это мой главный дом», — директор средней общеобразовательной школы № 52 во Владивостоке.
Елена Дмитриенко трудится директором школы № 52 во Владивостоке с 2001 года. До этого успела примерить на себя роль старшего воспитателя, а также учителя химии и биологии. В детстве о карьере в сфере образования она не задумывалась, даже несмотря на то, что помогала своей маме, учителю русского языка и литературы, проверять тетради. Бабушка также была учителем.
У Елены Дмитриенко есть дочь Анастасия — продолжательница семейной династии. Она работает в одной из московских школ учителем начальных классов.
«Дочь учится у меня, на моих советах, рекомендациях, правилах жизни в нашей профессии. Мы учимся друг у друга», — рассказала Елена Дмитриенко.
У педагогической династии учителя технологии гимназии № 2 во Владивостоке Дмитрия Красовского общий педагогический стаж превышает 560 лет. Его бабушка трудилась учителем начальной школы, а затем заместителем директора по воспитательной работе. Мама — учитель русского языка и литературы и завуч по воспитательной работе. Одна тетя преподает русский язык и литературу, другая — воспитатель в детском саду, третья — учитель истории и обществознания, а двоюродная — учитель иностранных языков.
За плечами Дмитрия 21 год стажа в профессии. Преподавать Дмитрий Красовский, по его словам, пошел по зову сердца. Примечательно, что до того, как стать учителем, он работал в полиции. Дмитрий устроился туда, отслужив в армии, и проработал охранником порядка пяти лет.
К ответственному выбору его подтолкнула мама.
«Я решил попробовать, поступил в институт, мне понравилось, затянула работа с детьми. По зову сердца пошел работать и вот уже 21 год в профессии», — рассказал Дмитрий Красовский.
Там же, на службе, парень поступил в педагогический институт, а уже в 1999 году устроился работать в коррекционную школу-интернат восьмого вида учителем технологии. Интересно, что в институте Дмитрий изучал историю и право, но чтобы преподавать «труды», ему пришлось пройти курсы повышения квалификации и переподготовки в Санкт-Петербурге.
«То, что родственники работают в образовании, конечно, очень сильно влияет, так как всегда есть возможность обратиться к старшему поколению, спросить совета, если возникают проблемы, уточнить, как можно сделать лучше, как направить детей на нужный курс, что и как им лучше объяснить и так далее», — четвертый в педагогической династии Красовских Дмитрий Красовский, учитель технологии.