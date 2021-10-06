Бесплатные инъекции от опасной болезни делают недоношенным младенцам в Приморье

Специалисты отмечают, что для формирования иммунитета нужно около 4-5 инъекций — это зависит от массы тела ребёнка. Однако даже 1-2 укола защитят ребёнка от тяжёлых форм болезни и летального исхода. Медики просят родителей ответственно подходить к вопросу иммунизации и не отказываться от нее, а согласившись — не пропускать очередную инъекцию. Потому что если кто-то из старших детей или взрослых в семье заразился РС-вирусом, то младенец гарантированно заболеет из-за высокой заразности инфекции.