Денис Сарана продает свою часть акций «Владморрыбпорта»

Posted 6 октября 2021, 00:00
Published 6 октября 2021, 00:00
Modified 20 августа, 11:57
Updated 20 августа, 11:57
Отметим, что Саране принадлежит около 47% акций.
Эксперты отмечают, что причиной событий стало то, что совладелец и член совета директоров Владивостокского морского рыбного порта Денис Сарана решил продать свои акции стратегическим инвесторам.
«Мы решили продать часть активов, выйти из портового бизнеса и сосредоточиться на других проектах в Приморье», — заявил представитель акционера.
По предварительной информации, Денис Сарана намерен вместе с партнерами реализовывать проекты в областях логистики, сельского хозяйства и строительства, сообщает сетевое издание «Восток-Медиа» со ссылкой на агентство «Интерфакс».
Известно, что Денису Саране принадлежит около 47% акций порта. По экспертной оценке руководителя Центра анализа и экономического прогнозирования Александра Ивашкина, за этот пакет ценных бумаг акционер может выручить порядка 4-6 млрд рублей. Цена будет зависеть от имеющихся обременений на бизнес и временных лагов (периода покупки ценных бумаг) покупателя акций, полагает эксперт.
Между тем, представитель Дениса Сараны отметил, что за 15 лет развития порта удалось достичь определенных целей и результатов. Так, одна из крупнейших стивидорных компаний Дальнего Востока начала активно строить холодильно-складские мощности, чтобы наращивать перевалку рыбы.
Как известно, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, существенно обострили ситуацию с нехваткой холодильных мощностей для хранения выловленной рыбы. Например, в Дальневосточном бассейне ежегодно добывается более 1,8 — 1,9 млн тонн минтая, и 85-90% от этого объема шло в Китай и Корею. Обычно продукция вывозилась «навалом» — в местах добычи рыбу грузили в трюмы судов, во Владивостоке оформляли продукцию на экспорт и увозили за рубеж. В 2020 году привычную схему нарушила коронавирусная инфекция. Основной потребитель минтая — КНР — прекратил прием рыбы «навалом», ссылаясь на то, что в продукции были обнаружены следы инфекции. Теперь китайские порты Далянь и Циндао, через которые ввозится в страну рыба из России, стали принимать ее только в рефрижераторных контейнерах.
— В условиях ограничения экспорта выловленного минтая в Китай на Дальнем Востоке стремительно стали заканчиваться свободные холодильные мощности для хранения выловленной рыбы — все имеющиеся в регионе рефплощадки способны вместить единовременно немногим более 200 тысяч тонн. В этой ситуации Владивостокский морской рыбный порт сумел быстро перестроить свою работу — сделать акцент на развитии контейнерных перевозок рыбы, — комментирует президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
Он подчеркивает, что недостаток холодильных мощностей является тормозом для развития всей рыбной отрасли. При этом необходимо не только строить холодильники в портах, но и развивать контейнерные перевозки.
Коммерческий директор ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», генеральный директор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Владимир Бузанов рассказал корреспонденту делового издания «ЗР», что реализация новых инвестпроектов позволит существенно нарастить грузооборот приоритетной номенклатуры — рыбопродукции.
— Мы возводим холодильно-складской комплекс, который позволит хранить единовременно свыше 23 тыс. тонн рыбы. Он будет состоять из модернизированного действующего холодильного склада рыбопродукции, поэтапная реновация которого позволит усовершенствовать морозильное оборудование, а также увеличить вместимость с 15 тыс. тонн до 16 тыс. тонн. Кроме того, строится новый современный холодильник по евростандартам на 7 тыс. тонн, способный поддерживать постоянный температурный режим до -25°C, — говорит Владимир Бузанов.
Эксперты считают, что с приходом нового стратегического инвестора, купившего активы порта, динамичное развитие получит именно современное направление — контейнерное хранение и транспортировка рыбопродукции. Кроме того, от него ждут наращивания холодильных мощностей — их дефицит осложняет бесперебойную доставку свежих уловов на российский рынок — и в розницу, и на переработку.