Денис Сарана продает свою часть акций «Владморрыбпорта»

Как известно, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, существенно обострили ситуацию с нехваткой холодильных мощностей для хранения выловленной рыбы. Например, в Дальневосточном бассейне ежегодно добывается более 1,8 — 1,9 млн тонн минтая, и 85-90% от этого объема шло в Китай и Корею. Обычно продукция вывозилась «навалом» — в местах добычи рыбу грузили в трюмы судов, во Владивостоке оформляли продукцию на экспорт и увозили за рубеж. В 2020 году привычную схему нарушила коронавирусная инфекция. Основной потребитель минтая — КНР — прекратил прием рыбы «навалом», ссылаясь на то, что в продукции были обнаружены следы инфекции. Теперь китайские порты Далянь и Циндао, через которые ввозится в страну рыба из России, стали принимать ее только в рефрижераторных контейнерах.