Прививка защитит от вирусов

Анализ темпов вакцинации с 27 сентября по 11 октября показывает, что всего в этот период иммунизацию прошли 15,5 тысяч человек, то есть в один рабочий день, включая субботу, прививались всего около 1,5 тысячи приморцев. Тогда как в конце мая, начале июня, когда началась «третья волна» коронавируса, в сутки вакцинировались около 5 тысяч человек.