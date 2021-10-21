Строители Приморья не испытывают радости от грядущей нерабочей недели

«Мы останавливаться точно не будем, будем работать. Наша специфика — частное домостроение: все объекты находятся в поселках. Скопления людей у нас нет, работает сработанная бригада в несколько человек, что никак на заболеваемости не отражается. Пытаемся успеть по максимуму сделать работы, которые связаны с мокрыми процессами — бетон, кладка и так далее, чтобы минимизировать это в зимний период», — рассказал Евгений Ходунов, главный инженер приморской строительной компании ООО «ПСК Дело».