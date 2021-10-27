Арсеньевские ветераны спорта победили в ежегодной Спартакиаде

Posted 27 октября 2021, 07:34
Published 27 октября 2021, 07:34
Modified 20 августа, 12:06
Updated 20 августа, 12:06
По данным министерства физкультуры и спорта Приморского края, цель спартакиады — это привлечь население края среднего и старшего возраста к постоянным занятием физкультурой и спортом.
В ведомстве рассказали, что в программу соревнований были включены плавание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис.
Призеры и победители получили грамоты, медали и кубки министерства физкультуры и спорта Приморья.
Лидерами стали арсеньевцы, доказавшие первенство в мини-футболе и гиревом спорте. Также они получили серебро в волейболе, легкой атлетике и плавании. Бронзу команда получила за соревнования в настольном теннисе.
Вторыми в общем зачете стали дальнегорцы с лучшими результатами в волейболе, легкой атлетике и плавании.
Третью строчку общекомандного зачета заняли уссурийцы. Они оказались лучшими в баскетболе и теннисе.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.