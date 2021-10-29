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Posted 29 октября 2021, 08:56

Published 29 октября 2021, 08:56

Modified 20 августа, 12:07

Updated 20 августа, 12:07

В Приморье построили новую школу взамен сгоревшей

В Приморье построили новую школу взамен сгоревшей

29 октября 2021, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
В селе Глубинное Красноармейского района с 10 ноября откроется новая школа. Её построили на замену сгоревшей в максимально короткие сроки.

По данным минстроя Приморского края, в школе завершают внутреннюю отделку помещений, а также заканчивают прокладывать коммуникации: водопровод, отопление, освещение.

«Школа построена в кратчайшие сроки, на данный момент физическая готовность объекта составляет 99%. Уже установлена мебель, до 10 ноября введем объект в эксплуатацию», — рассказал министр строительства края Виталий Блоцкий.

Село Глубинное лишилось школы в январе 2021 года, на исходе новогодних каникул. Тогда губернатор Приморского края инициировал строительство новой за счет средств из бюджета региона. Уцелевшие фундаменты позволили немного сократить предполагаемые расходы.

Планируется, что школа сможет принять 90 школьников и 20 детсадовцев. На организацию спортзала, медкабинета, административных помещений и специализированных классов направлены деньги из федерального бюджета по нацпроекту «Образование».

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Общество#Наука и образование#Приморье#Новости
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