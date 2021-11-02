Берегись автомобиля

Ниже Приморья в дальневосточном рейтинге расположились Еврейская автономная область, Забайкалье и Бурятия: на 9-м, 10-м и 11-м местах соответственно. Копить на новый автомобиль в ЕАО придётся 7,5 лет. На подержанный – 3,5 года. Житель Забайкалья сможет себе позволить новое авто через 7,8 года, а б/у – через 3,7 года. Дольше всего копить придётся, работая в Бурятии – 8,3 года на новую и 3,9 года – на машину с пробегом.