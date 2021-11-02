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Posted 2 ноября 2021, 06:45

Published 2 ноября 2021, 06:45

Modified 20 августа, 12:08

Updated 20 августа, 12:08

Берегись автомобиля

Берегись автомобиля

2 ноября 2021, 06:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобили
Если бы регионы соревновались в способности накопить на новый автомобиль, то Приморский край оказался бы на 20-м месте в общероссийском зачете.

Но даже в выборке по Дальнему Востоку, как стало ясно из данных РИА Рейтинг, лидирующие позиции далёко не за приморскими автомобилистами. В способностях жителей ДФО накопить на автомобиль разбирался корреспондент «Золотого Рога».

ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ

Рядовой россиянин, по данным рейтинга, на новый автомобиль стоимостью 2 млн рублей будет копить около 8 лет. Однако, в зависимости от региона, ему на это может понадобиться от 3,5 до 11 лет.

Чтобы среднестатистическому жителю Приморского края накопить на новый автомобиль, понадобится 7,3 года. Чтобы купить б/у машину – 3,3 года. Такие темпы в дальневосточном зачете соответствуют 8-му месту. Оказалось, что даже Владивосток – один из самых автомобилизированных городов России – не помог региону забраться на вершину этого топа, хоть и занимает 6-е место в рейтинге зарплат административных центров субъектов ДФО.

Примечательно, что в рейтинге финансового благополучия сам край расположился на ступеньку ниже и занимает 7-е место.

ЗА БОРТОМ

Ниже Приморья в дальневосточном рейтинге расположились Еврейская автономная область, Забайкалье и Бурятия: на 9-м, 10-м и 11-м местах соответственно. Копить на новый автомобиль в ЕАО придётся 7,5 лет. На подержанный – 3,5 года. Житель Забайкалья сможет себе позволить новое авто через 7,8 года, а б/у – через 3,7 года. Дольше всего копить придётся, работая в Бурятии – 8,3 года на новую и 3,9 года – на машину с пробегом.

НА ВЕРШИНЕ МИРА

На ступень впереди Приморья – Хабаровский край. 7-е место по скорости накопления на авто и 5-е – по финансовому благополучию. Зарплаты в Хабаровске, кстати, тоже на ступень выше, чем во Владивостоке – 6-е место. На новую машину Хабаровчане будут копить 6,8 года, б/у авто – 3,2 года.

Лидерами стали Чукотка, Колыма и Камчатка. Они заняли не только верхние позиции дальневосточного зачёта, но и вошли в ТОП-10 по всей России. Чтобы накопить на новый автомобиль, жителям этих территорий понадобится работать от 3,5 до 4,7 года. Подержанное авто станет доступно через 1,7 – 2,1 года.

Чукотка и вовсе стала абсолютным лидером как по скорости накопления на автотранспортное средство, так и в рейтинге благополучия населения в общефедеральном и дальневосточном зачётах.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ

Как оказалось, прямой зависимости между финансовым благополучием населения и его способностью накопить на новый автомобиль нет и в других регионах. Вместе с Приморьем в рейтинге финансового благополучия более высокие позиции, чем в автомобильном топе, занимают Колыма, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье.

А вот с Чукоткой, Камчаткой, Якутией, Приамурьем и ЕАО дела обстоят ровно наоборот. В автомобильном топе они занимают более высокие позиции, чем в рейтинге финансового благополучия.

Единственный регион Дальнего Востока, который «живёт по средствам» – это Бурятия. Республика замкнула оба рейтинга, расположившись на 11-й строчке.

#Приморье#Дальний Восток#Автомобили
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