Праздник с мечтой о «народном единстве»

Пожалуй, сегодня не очень правильно этот праздник связывать с датами каких-то прошлых побед одних народов над другими. Народное единство – это сила, и она нам нужна не в 400-летнем прошлом, а сегодня и завтра. Есть ли такое единство у нас сегодня, сколь оно велико и какую приносит пользу – обо всём этом в свободный от работы день (а у некоторых – и целую неделю!) можно поразмышлять. «Пища» для этого есть.