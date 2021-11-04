Праздник в новых реалиях: что объединяет приморцев в День народного единства?

«Мы — украинцы. Я родилась и выросла, училась и работала до замужества на Украине. Мой супруг родом из Приморья, но его предки — переселенцы из Черниговской области. В нашей семье всегда бережно относились к своей родословной, всему, что связывает нас с национальной принадлежностью, но не менее уважительно и с почтением — к людям других национальностей. Мой дедушка Иустин Карпец в годы оккупации нашего села на Украине спас от фашистского гетто еврейскую семью, чем породнил нас на много поколений вперёд. С ранних лет на праздники народного единства я брала свою внучку, поскольку считаю важным привить с детства детям чувство причастности к многонациональной общности народов Приморского края и принадлежности к великой стране».