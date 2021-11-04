zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября 2021, 04:09

Published 4 ноября 2021, 04:09

Modified 20 августа, 12:09

Updated 20 августа, 12:09

Праздник в новых реалиях: что объединяет приморцев в День народного единства?

Праздник в новых реалиях: что объединяет приморцев в День народного единства?

4 ноября 2021, 04:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Праздник
В российской истории всегда было место противостоянию русского народа различным напастям, которые многомиллионный народ побеждал совместными усилиями. В современной России символом такого сплочения стал праздник — День народного единства, и в каждом доме эту дату отмечают по-своему.

Председатель Ассамблеи народов Приморского края Галина Алексеева отмечает необходимость праздника, который объединяет людей. «День народного единства отмечаем всей семьей, потому что этот праздник имеет определяющее значение для существования нашей страны», — говорит Галина.

Член Общественной палаты Приморского края, председатель региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяна Ткаченко рассказала о своих традициях празднования этого дня с коллегами. «Многие годы в составе Ассамблеи народов Приморского края мы принимаем активное участие в событиях этого праздника в нашем крае. В прошлом году наша общественная организация была участницей онлайн-трансляции празднования Дня народного единства, которая проходила из зала театра «Андеграунд» ВГУЭС. В этом году сюжет о нашей деятельности по сохранению народных традиций и обычаев также войдет в концертную программу праздника, который пройдёт в онлайн-формате», — рассказала Татьяна Владимировна.

Такое отношение к празднику у Татьяны Ткаченко сложилось благодаря многонациональности ее семьи и переплетения культур в родословной:

«Мы — украинцы. Я родилась и выросла, училась и работала до замужества на Украине. Мой супруг родом из Приморья, но его предки — переселенцы из Черниговской области. В нашей семье всегда бережно относились к своей родословной, всему, что связывает нас с национальной принадлежностью, но не менее уважительно и с почтением — к людям других национальностей. Мой дедушка Иустин Карпец в годы оккупации нашего села на Украине спас от фашистского гетто еврейскую семью, чем породнил нас на много поколений вперёд. С ранних лет на праздники народного единства я брала свою внучку, поскольку считаю важным привить с детства детям чувство причастности к многонациональной общности народов Приморского края и принадлежности к великой стране».

Стоит отметить, что историю возникновения Дня народного единства изучают сегодня в школах на уроках истории, где рассказывают в том числе о том, почему этот день так важен для страны. Учитель истории владивостокской средней школы № 2 Дмитрий Пешков в своем интервью на «Вести: Приморье» подчеркнул необходимость праздника:

«В наши дни он, несомненно, важен. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что нам необходимо единство. Мы можем быть не согласны друг с другом по определенным вопросам, но все-таки мы должны осознавать, что вместе мы едины и живем в едином государстве. У нас интересная история, страна и культура. Все это нас связывает и объединяет», — подчеркнул Дмитрий.

#Общество#Приморье#Новости#Праздник#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика