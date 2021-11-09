SOS: Контейнеровоз терпит бедствие у берегов Приморья

Posted 9 ноября 2021, 01:46
Published 9 ноября 2021, 01:46
Modified 20 августа, 12:09
Updated 20 августа, 12:09
Информация о чрезвычайном происшествии поступила от начальника смены СУДС в районе 6 часов утра. Сообщается, что вода уже затопила машинное отделение, однако информации о розливе топлива и прочих нефтепродуктов нет.
По некоторым данным, на судне экипаж из 14 человек — все граждане Китая.
Из Владивостока на помощь выдвинулось судно «Лазурит».
В Морской спасательной службе заместитель начальника по аварийно-спасательной работе Алексей Любимов сообщил редакции, что расчетное время прибытия спасателей к контейнеровозу в районе Находки около 4 часов дня.
Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко происшествие комментировать не стал, сославшись на недостаток данных. Подробности он пообещал сообщить в районе 13 часов.