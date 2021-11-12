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Posted 12 ноября 2021, 04:19

Published 12 ноября 2021, 04:19

Modified 20 августа, 12:11

Updated 20 августа, 12:11

Опубликован список прививочных пунктов, которые сегодня закрылись

Опубликован список прививочных пунктов, которые сегодня закрылись

12 ноября 2021, 04:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Приморье на один день прекратили работу несколько мест вакцинации

В Приморском крае 12 ноября закрыли 12 пунктов вакцинации для санобработки. Уже завтра они снова приступят к работе.

Мобильные пункты

  • ТЦ Клевер Хаус
  • ТЦ Махаон
  • ТЦ Калина Молл
  • ТЦ Дружба
  • ТЦ Черемушки

Стационарный пункты

  • Гамарника, 21
  • Вострецова, 4
  • МФЦ на Тихой
  • Воропаева, 5
  • П. Тавричанка, ул. Лазо, 3
  • П. Раздольное. Ул. Котовского, 1г.

«На один день, 12 ноября, некоторые стационарные и мобильные пункты вакцинации во Владивостоке и Вольно-Надеждинске будут закрыты на санитарную обработку. С завтрашнего дня прививочные пункты будут работать по графику», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

На санобработку отправились только те пункты, которые пользуются наибольшей популярностью у приморцев в последние дни.

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#Здоровье и экология#Приморье#Новости#Вакцинация
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