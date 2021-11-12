Опубликован список прививочных пунктов, которые сегодня закрылись

«На один день, 12 ноября, некоторые стационарные и мобильные пункты вакцинации во Владивостоке и Вольно-Надеждинске будут закрыты на санитарную обработку. С завтрашнего дня прививочные пункты будут работать по графику», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.