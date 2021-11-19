Траты якутского бюджета на территории Приморья вызвали вопросы

«А с чего это Тарасенко задумал строить за счёт нашего бюджета детский лагерь в Приморье? [...] дешевле и лучше было бы отправлять детей на Чёрное море!», — опубликовал комментарий telegram-канал NewsOfYakutia, ссылаясь на подписчика.