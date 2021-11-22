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Posted 22 ноября 2021, 07:09

Published 22 ноября 2021, 07:09

Modified 20 августа, 12:15

Updated 20 августа, 12:15

Приморцев зовут пройти тест на знание Конституции РФ

Приморцев зовут пройти тест на знание Конституции РФ

22 ноября 2021, 07:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всероссийское тестирование на знание Конституции РФ пройдет 12 декабря. Краевая общественная палата приглашает приморцев проверить свою эрудицию.

В 2021 году тест пройдет в форме добровольного электронного тестирования на площадках платформы общественного движения «Гражданин». Именно она выступила организатором акции. Участник должен быть старше 12 лет.

На следующий день после онлайн-тестирования, можно проверить свои знания в очном формате. Общественная палата Приморья набирает желающих присоединиться к акции.

За время проведения акции, в ней приняли участие более 700 тысяч человек на 1785 официальных площадках. Причем не только в России, но и в 25 других государствах.

Правда вот из 20 возможных баллов, приморцы в среднем набирали не более 8. Преимущественно участие в акции принимают подростки до 18 лет.

#Общество#Приморье#Новости#Россия#Конституция
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