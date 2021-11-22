Приморцев зовут пройти тест на знание Конституции РФ

Posted 22 ноября 2021, 07:09
Published 22 ноября 2021, 07:09
Modified 20 августа, 12:15
Updated 20 августа, 12:15
В 2021 году тест пройдет в форме добровольного электронного тестирования на площадках платформы общественного движения «Гражданин». Именно она выступила организатором акции. Участник должен быть старше 12 лет.
На следующий день после онлайн-тестирования, можно проверить свои знания в очном формате. Общественная палата Приморья набирает желающих присоединиться к акции.
За время проведения акции, в ней приняли участие более 700 тысяч человек на 1785 официальных площадках. Причем не только в России, но и в 25 других государствах.
Правда вот из 20 возможных баллов, приморцы в среднем набирали не более 8. Преимущественно участие в акции принимают подростки до 18 лет.