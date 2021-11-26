«Не все сосны в лесу корабельные» — кто и зачем «раскачивает лодку» с QR-кодами

Стремясь стабилизировать эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, федеральный центр был вынужден усилить контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а также ввести некоторые ограничения для частного бизнеса. По всей России зафиксировали наполняемость концертных и кинозалов, сократили время работы ночных клубов, баров, ограничили проведение массовых мероприятий с целью как можно сильнее передачу вируса между людьми. Практика показала, что еще один локдаун, как в 2020 году — не лучший выход.