zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2021, 02:14

Published 2 декабря 2021, 02:14

Modified 20 августа, 12:18

Updated 20 августа, 12:18

Тест по истории Великой Отечественной войны предлагают пройти приморцам

Тест по истории Великой Отечественной войны предлагают пройти приморцам

2 декабря 2021, 02:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
В День Неизвестного солдата в России, 3 декабря, пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Приморцев зовут проверить свои знания.

Тестирование проводится ежегодно в рамках проекта «Большая история». За проведение отвечает Молодежный парламент при Госдуме Федерального Собрания РФ. Участвовать можно не только на территории России, но и в 50 других странах. В 2020 году количество участников превысило 1,6 миллионов человек.

В Приморье за организацию тестирования отвечает молодежный парламент при содействии Заксобрания, а также местные молодежные структуры при органах самоуправления муниципалитетов.

Тем, кто решится проверить свои знания предстоит ответить на 30 вопросов, которые затрагивают разные периоды военного времени.

Вопросы составляли ученые Военного университета Министерства обороны РФ.

Те, кто пройдет тест — получат соответствующий сертификат.

Тестирование пройдет в online-режиме на сайте https://big-history.ru из-за противоэпидемиологических ограничений.

#Общество#Наука и образование#Приморье#Новости#Великая Отечественная война#История
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика