Тест по истории Великой Отечественной войны предлагают пройти приморцам

Тестирование проводится ежегодно в рамках проекта «Большая история». За проведение отвечает Молодежный парламент при Госдуме Федерального Собрания РФ. Участвовать можно не только на территории России, но и в 50 других странах. В 2020 году количество участников превысило 1,6 миллионов человек.