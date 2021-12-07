Дума Владивостока создаёт новые традиции

Но на повестке заседаний Думы Владивостока в течение года стояли и другие вопросы, решение которых, в конечном счёте, сделало жизнь горожан комфортнее, а работу органов власти — более открытой и ориентированной на благо людей. В интервью «Золотому Рогу» спикер Думы Владивостока Андрей Брик рассказал о значении публичных слушаний, деятельности рабочих групп, работе депутатов на округах, поддержке медработников и церемониях проводов учебных парусников.
- Андрей Петрович, какой вопрос можно назвать главным на заседаниях Думы в этом году?
– Вряд ли здесь можно дать единственно верный ответ. Но, наверное, для многих горожан это вопрос формирования бюджета, решения по статьям расходов и доходов. Данный вопрос в нынешнем году стал, пожалуй, одним из самых частых: Дума в течение года неоднократно рассматривала и утверждала корректировки финансового плана Владивостокского городского округа на 2021 год. В основном это было связано с дополнительными поступлениями в городскую казну из бюджетов более высокого уровня — федерального и регионального. Межбюджетные трансферты имели целевое предназначение: дополнительные средства поступили на расширение бесплатного медицинского обслуживания в связи с пандемией, на подготовку города к Восточному экономическому форуму, на строительство четырёх детских садов и одной школы, спортивного комплекса в школе № 6, реконструкцию стадиона «Авангард», ремонт дорог, благоустройство детских и спортивных площадок, а также территорий, прилегающих к туристическим маршрутам. В целом бюджет Владивостока был увеличен с 16,6 млрд рублей до 23,1 млрд рублей, и более половины этого объёма составили межбюджетные трансферты.
- Как учитывается мнение горожан при распределении финансов по статьям расходов?
– В текущем году Дума Владивостока инициировала три процедуры публичных слушаний. Две из них непосредственно касались бюджета — в том числе, были проведены публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2020 год и по проекту бюджета города на предстоящий 2022 год и плановый период 2023-24 годов. Слушания по этому вопросу состоялись 30 ноября, прийти и выступить на них мог каждый желающий, нужно было лишь заранее подать заявку в электронной форме. В целом участники слушаний одобрили проект городского бюджета, который 25 ноября прошёл первое чтение, а 2 декабря был принят во втором и третьем чтениях на заседании Думы Владивостока.
- Что вы можете сказать о новом бюджетном плане?
– Бюджет Владивостокского городского округа на 2022 год сохранит преимущественно программный формат и будет ориентирован, прежде всего, на решение социальных вопросов. В проекте муниципального правового акта «О бюджете Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» основные параметры бюджета на 2022 год утверждены с профицитом в 400 миллионов рублей: 19,7 млрд рублей — доходная часть, 19,3 млрд рублей — расходная. Более 88% бюджетных средств планируется на реализацию 20 муниципальных программ. Из них традиционно наибольший объём финансирования приходится на сферу образования и благоустройство, включая содержание улично-дорожной сети. В частности, на муниципальную программу «Развитие образования города Владивостока» на 2022 год предусмотрено 9,9 млрд рублей, в том числе 73,6 млн рублей будут направлены на поддержку педагогических кадров, а около 495 млн — на обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, то есть на охрану. Значительные средства — 752,3 млн рублей — предусмотрены на строительство большой современной школы в жилом микрорайоне «Патрокл».
- А как будут распределяться средства на благоустройство?
– Общий объём финансирования муниципальной программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» на 2022 год запланирован в сумме 2,28 млрд рублей. Из них на ремонт городских дорог и уборку улиц заложено 1,39 млрд рублей, на благоустройство — 369, 8 млн рублей. Кроме того, около 176 млн рублей город выделит на ремонт и содержание системы ливнёвой канализации. Предполагается, что в будущем году появится транспортная развязка на пересечении улиц Выселковой, Анны Щетининой и Бородинской, будет построен мост в районе улицы Волжской, 15, начнётся реконструкция Рудневского моста и транспортной инфраструктуры в районе музейно-театрального комплекса на улице Аксаковской, также возле развязки «Зелёный угол». Предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт подпорных стен на Партизанском проспекте, улицах Сельской и Тухачевского, системы ливнёвой канализации на улице Жигура.
- Возвращаясь к вопросу об обращениях и пожеланиях горожан: учитывают- ся ли они при формировании планов благоустройства города?
– При составлении планов благоустройства объекты выносятся на общественное голосование, и в окончательный список попадают те, за которые горожане проголосовали наиболее активно. В этом году преобразились две набережные в районе Второй речки, Матросский сквер, скверы на ул. Верхнепортовой, Пушкинской и Русской, была благоустроена видовая площадка на сопке Бурачка. Кроме того, в программу по формированию комфортной городской среды вошли 47 придомовых территорий: во дворах уложили новый асфальт, установили детские и спортивные площадки — и всё это делалось в соответствии с пожеланиями местных жителей.
Добавлю, что второй год подряд во Владивостоке действует программа инициативного бюджетирования, которая даёт горожанам большие возможности для решения вопросов местного значения, в том числе по проектам благоустройства. Дума Владивостока приняла новый регламент внесения инициативных проектов, их рассмотрения и реализации — это нашло отражение в Уставе города.
- Какие ещё вопросы, касающиеся жизни города, решаются с учётом мнения общественности?
– В Думе Владивостока сформированы и действуют семь рабочих групп по разным направлениям: это развитие морской и береговой инфраструктуры, туризм, экология, физкультура и массовый спорт, формирование информационного общества, территориальное общественное самоуправление, а также создание музея частных коллекций. В эти группы помимо депутатов входят представители органов государственной власти и местного самоуправления, эксперты, представители общественности. В их компетенцию входит выработка предложений, которые ложатся в основу новых муниципальных правовых актов, проходя все стадии обсуждения на профильных комитетах Думы Владивостока и её заседаниях. В целом хотелось бы отметить заметный рост открытости в муниципальной политике за последний год, во многом это связано с новой командой мэрии. Напомню, Константин Шестаков был избран главой города на июльском заседании Думы Владивостока из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
- Какие решения о поддержке медработников, сражающихся с пандемией, были приняты во Владивостоке в этом году?
– В целях социальной поддержки медицинских работников решением Думы города Владивостока дети врачей и среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающих первичную и скорую медико-санитарную помощь, получили право на первоочередное получение мест в муниципальных школах. Стоит также напомнить, что в этом году Дума приняла решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Владивостока» врачу Ольге Перовой, 16 лет возглавлявшей Владивостокскую поликлинику № 1.
Хочется отметить, что поддержка медработников не исчерпывается законодательными решениями: в течение года практически все депутаты Думы Владивостока проявили инициативу и оказали помощь средствами индивидуальной защиты, продуктовыми наборами и горячими обедами сотрудникам больниц, поликлиник и станций скорой помощи на своих избирательных округах.
- Депутаты также часто участвуют в городских экологических акциях, субботниках и даже организуют их?
– Действительно, мы не только обсуждаем вопросы благо-устройства на заседаниях, но и сами по мере возможности активно участвуем в наведении порядка в городе. В 2021 году депутаты участвовали в семи крупных субботниках — в том числе, в мартовском общекраевом субботнике по ликвидации последствий ледяного дождя. Сотрудники аппарата, депутаты Думы убирали ветви и упавшие деревья с территории возле театра имени Максима Горького. Кроме того, были субботники с депутатским участием в Покровском парке, на территории возле Владивостокской клинической больницы № 2 и Краевой детской клинической больницы № 1, у озера лотосов в районе станции Океанской, на улицах Суханова и Русской. Также депутатов можно было увидеть на субботниках, проходивших в их избирательных округах.
- Может быть, в дополнение к субботникам появляются и другие добрые традиции, к которым причастны депутаты городской думы?
– По инициативе Думы города Владивостока в нашем городе закладываются новые патриотические традиции. Одна из них — торжественные проводы в морские походы учебных парусных судов «Паллада» и «Надежда» у памятного знака российским морякам, погибшим в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904–1905 годов. Это красивая церемония, в ходе которой рассказывают о подвиге моряков 2-й Тихоокеанской эскадры в 1905 году в Цусимском проливе. То сражение остаётся немеркнущим примером воинской доблести, мужества, преданного служения Отечеству. В память о героях члены экипажей и курсанты парусников возлагают цветы к мемориальному знаку, им вручают венки для спуска на воду в Японском море в память о героях. Хотелось бы, чтобы подвиги российских моряков вдохновляли молодое поколение на новые достижения в развитии отечественного мореходства.