Дума Владивостока создаёт новые традиции

– Вряд ли здесь можно дать единственно верный ответ. Но, наверное, для многих горожан это вопрос формирования бюджета, решения по статьям расходов и доходов. Данный вопрос в нынешнем году стал, пожалуй, одним из самых частых: Дума в течение года неоднократно рассматривала и утверждала корректировки финансового плана Владивостокского городского округа на 2021 год. В основном это было связано с дополнительными поступлениями в городскую казну из бюджетов более высокого уровня — федерального и регионального. Межбюджетные трансферты имели целевое предназначение: дополнительные средства поступили на расширение бесплатного медицинского обслуживания в связи с пандемией, на подготовку города к Восточному экономическому форуму, на строительство четырёх детских садов и одной школы, спортивного комплекса в школе № 6, реконструкцию стадиона «Авангард», ремонт дорог, благоустройство детских и спортивных площадок, а также территорий, прилегающих к туристическим маршрутам. В целом бюджет Владивостока был увеличен с 16,6 млрд рублей до 23,1 млрд рублей, и более половины этого объёма составили межбюджетные трансферты.