Свыше миллиона нарушений ПДД в Приморье с начала года» выявили «Кордон» и «Паркон»

Граждане, получившие штраф за нарушение Правил дорожного движения, могут подать жалобу на бумажном носителе с оригинальной подписью лица, привлеченного к административной ответственности в орган, вынесший постановление. Законодательством не предусмотрена возможность подачи жалобы в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Жалоба может быть подана непосредственно через ящик для приема обращений граждан, расположенный на въезде в административный городок Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (г. Владивосток, Пр-т 100 лет Владивостоку 148) либо по почте.