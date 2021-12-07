Свыше миллиона нарушений ПДД в Приморье с начала года» выявили «Кордон» и «Паркон»

По информации заместителя начальника УГИБДД Приморья Юрия Колесникова, камеры, фиксируюшие нарушения ПДД, установлены на 113 точках контроля — в местах концентрации ДТП, на самых аварийно опасных участках автодорог, и, по статистике, их наличие дисциплинирует водителей транспортных средств и снижает уровень аварийности.
Как уточнили в пресс-службе краевой ГИБДД, чаще всего водители не соблюдают скоростной режим, причем в почти 13 тысячах случаев зафиксировано повторное превышение допустимой скорости движения.
В Госавтоинспекции подчеркнули: к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения привлекается владелец транспортного средства, независимо от того, кто управлял автомашиной в момент фиксации правонарушения.
Граждане, получившие штраф за нарушение Правил дорожного движения, могут подать жалобу на бумажном носителе с оригинальной подписью лица, привлеченного к административной ответственности в орган, вынесший постановление. Законодательством не предусмотрена возможность подачи жалобы в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Жалоба может быть подана непосредственно через ящик для приема обращений граждан, расположенный на въезде в административный городок Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю (г. Владивосток, Пр-т 100 лет Владивостоку 148) либо по почте.