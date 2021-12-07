Жатки Ростсельмаш: надёжные помощники в сезон

Что касается уборки сои, то только гибкий, или «плавающий», нож позволяет обеспечить низкий срез до 30 мм и попадание в наклонную камеру комбайна всех бобов, в том числе — расположенных у самой земли. В этом режиме к процессу копирования подключаются сразу два механизма: корпус жатки и непосредственно режущий аппарат. «Плавающий» нож хорошо адаптируется к рельефу поля любой сложности, как в продольном, так и в поперечном направлениях, исключая потери и травмирование низко расположенных бобов. Таким образом, урожай убирается в полном объёме.