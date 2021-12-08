«Любой каприз за ваши деньги»: какими подарками радуют себя представители приморской элиты

Корреспондент «Золотого Рога» вместе со специалистами в сфере психологии разбирался, какими подарками радуют себя представители приморской элиты, сколько это стоит и почему так востребовано.
За 300 — наймём мы вокалиста
Ежегодно в самом конце декабря в столице Дальнего Востока проходит «Звёздный концерт», организатором которого выступает одиозный шоумен Павел Компан.
– У меня есть самый крутой проект, который я делаю на протяжении уже 10 лет. И называется он «Звёздный концерт». Недавно во Владивосток прилетели три суперкрутых педагога по вокалу. Два из академии им. Гнесиных, а один из Киева. Это те люди, которые способны за три недели научить даже совершенно не поющего человека спеть нереально круто живьём одну песню. И 22 декабря уже поющий красивый человек стоит на академической сцене Дальнего Востока в нереально крутых декорациях стоимостью 12 миллионов, в сопровождении симфонического оркестра… Ну, вы понимаете, 27 музыкантов на протяжении трёх недель будут писать партитуры, чтобы аккомпанировать именно этому человеку. Хореограф будет продумывать номер, а стилист подбирать образ, — так презентует очередной «утренник для взрослых» его организатор.
В этом году те, кто причисляет себя к сливкам владивостокского общества, будут выступать на одной сцене с певцом Alekseev, знаменитым по песням «Пьяное солнце» и «Океанами стали». Участие в проекте обойдётся одной персоне в 291 тысячу рублей. Расплатиться, как удалось узнать нашей редакции, можно, переведя всю сумму на указанную банковскую карту, либо платить в течение десяти месяцев по 29 тысяч рублей.
Примечательно, что в этом году все места для участия в «Звёздном концерте» были очень быстро разобраны. По крайней мере, так утверждает сам организатор. Сейчас «звёзды» уже вовсю репетируют номера и оттачивают вокальные навыки.
Как рассказывает по своему опыту участница прошлогоднего «Звёздного концерта», основательница клиники косметологии Ольга Белобородова, которая выступала вместе с Викторией Дайнеко, такое событие позволяет вырваться из повседневной жизни.
– Хочется выйти на сцену и перешагнуть через свой страх, — говорит она.
Другая же селебрити Владивостока, соучредитель БДФ «Тепло наших рук» Екатерина Тесленко, также выступавшая в 2020 году, отмечает, что такой концерт — не про музыку.
– Для меня это не про музыку, а больше про какие-то эмоции, — уточняет Екатерина.
Кто-то же из выступавших просто хотел, чтобы их на сцене лицезрел супруг.
– Хочу, чтобы мой муж увидел меня на сцене, и я думаю, что всё у меня получится, — комментирует участие в шоу Дарья Бережная.
Всё в порядке?
Психолог Олег Сумарин считает, что участием в подобного рода шоу человек пытается заявить о себе и компенсировать недостаток внимания и собственной значимости.
– Сначала нужно разобраться, о каких богатых людях мы говорим: сверхбогатых олигархах, или же о людях, которые обеспечены, состоятельны, но не настолько богаты как первые. Их вряд ли можно назвать высшей элитой бизнес-сообщества. Деньги, также как и счастье, любят тишину. И вряд ли вы увидите олигархов, того же Усманова или же Абрамовича, на сцене. Я не видел, что люди такого уровня участвуют в каких-то шоу. Поэтому мы говорим о тех, кто менее обеспечен, чем они. Причиной такой потребности, которую можно наблюдать и в нашем городе, когда «люди с деньгами» стремятся каким-то образом публично предъявиться, по моему мнению, может быть потребностью человека быть на виду, показать свою «ценность», — рассказывает психолог. — Как говорится, мы все родом из детства. И мы были одного поля ягоды, и денег не было, но сейчас они появляются и можно о себе заявить. Именно с помощью концертов и обложек журналов, когда человек выкупает страницы в глянце, делает фотосессии, участвует в шоу — это определенная компенсация, чтобы показать, что я свой, я из этого круга, а во-вторых, потребность заявить о себе. Чаще всего в этом участвуют женщины. В последнее время наблюдается, что к этому стали склонны новоиспеченные представительницы индустрии красоты, владелицы небольших салонов, стилисты, косметологи. Они хороши, но всё же не элита в буквальном смысле. Вот и приходится тешить себя таким публичным предъявлением. В некоторых случаях это послание настоящим и потенциальным партнёрам: посмотрите на меня, я стою большего. В некоторых случаях дамы вряд ли сами заработали эти деньги, это капитал мужей или любовников. Каким-то образом же нужно предъявиться и чем-то заниматься, даже если, в конечном счёте, у неё есть какой-то побочный бизнес. Тогда они идут на «сцену». Своеобразная ярмарка тщеславия.
Эксперт добавляет, что склонны попадаться на удочку организаторов таких, как модно говорить, «ивентов», чаще всего женщины. И на это есть определённые причины.
– Кто-то предъявляется благотворительностью, но здесь не такое большинство людей, которые этим занимаются, а если занимаются, то тихо. Для того, чтобы показать, что ты относишься к новоиспеченной элите, некоторым важно участвовать в том или ином социальном мероприятии, в котором присутствуют тебе подобные. Но, повторюсь, в первую очередь мы говорим о женщинах, так как они более яркие представительницы данного поведения. Они часто собираются, совершают какие-то путешествия вместе, учатся рисованию, музицированию. Они действительно так себя заполняют. Женщина таким образом, участвуя в подобных концертах, пытается самоутвердиться. Я ничего про таких дам плохого сказать не могу, но, наверное, им недостаточно самореализации и ощущения собственной ценности. Поэтому таким способом они хотят о себе заявить, — уточняет специалист.
Также он подчеркивает, что такие потребности очень часто идут из детства, но, к счастью, по прошествии какого-то времени они сходят на нет и человек перестает стремиться на сцену или на обложки журналов. Он или исчезает из подобной социальной прослойки или начинает искать способ более глубокой реализации. Тогда они идут к психологам, на тренинги и ищут уже внутренние резервы.
– Травмированный ребёнок пытается так себя скомпенсировать, тем более, если есть деньги, проще всего себя обозначить в том или ином клипе, шоу, на обложке журнала. Это самое простое, что может быть. Так могут делать люди, которые не способны повысить свою самооценку через практичные вещи, которые нужно делать на регулярной основе, а не в разовых мероприятиях. Это поведение абсолютно естественно и в определённые моменты проходит. Это даже со временем перестаёт быть хорошим тоном. Ведь когда человек начинает кичиться богатством, то это дурной тон. И многие уходят от этого. Ведь социальные нормы диктуют правила хорошего тона, и кич любого рода в приличном обществе не приветствуется — подытоживает эксперт.
Внутренний ребёнок
Ещё один специалист считает, что желание показать миру себя, выступить на большой сцене перед другими людьми также идёт из детства, когда ребёнок получает удовольствие от декламации стихотворения на семейном празднике. Именно тогда малыш понимает, что от внимания можно получить удовольствие и запоминает этот механизм. Но во взрослом возрасте, к сожалению, он не может его реализовать в виде профессии и теперь пытается компенсировать другим способом.
– Несмотря на то, что всё у человека есть, у него возникает определённая потребность, которую хочется удовлетворить. Что это за потребность? Потребность во внимании, славе. Наверное, каждый ребёнок проходил тот период, когда его ставили на табуреточку, а он рассказывал стишок, после которого все им восхищались и хлопали. И получение этого внимания, ощущение собственной значимости и привлекательности вызывает массу положительных эмоций.
Хорошо, если людям удалось получить такую профессию, где они себя реализуют и получают удовольствие, стали, например, актёрами или певцами. А что, если нет? Что, если родители сказали: «Актёр — это не профессия», и нужно быть юристом, врачом, педагогом? И потребность эта была не удовлетворена. И теперь, когда всё есть, то почему бы и не исполнить детскую мечту и не почувствовать себя звездой и ощутить внимание публики? Это один из вариантов, почему люди так этого хотят.
Другая причина — это когда человеку скучно. Но в любом случае это недостаточная удовлетворённость вниманием и признанием.
И да, корни — из детства. Где-то внутри каждого взрослого живёт маленький ребёнок со своими слезами, — объясняет психолог Зоя Бояркеева. — Чаще всего такой психотип свойственен женщинам. Мужчины к такому прибегают редко и идут в основном в спорт, охоту, в какие-то адреналиновые развлечения.
P.S.:
Кстати, о том, сколько «богатые и знаменитые» тратят на то, чтобы побаловать себя. Исходя из стоимости минимального продуктового набора, которую Приморскстат на данный момент оценивает примерно в 6,5 тыс. рублей, на сумму участия одного человека в «Звёздном концерте» можно порадовать 45 неработающих пенсионеров — а уж они на сэкономленные на рожках и гречке пару тысяч придумают подарки своим внукам.