«Любой каприз за ваши деньги»: какими подарками радуют себя представители приморской элиты

– Сначала нужно разобраться, о каких богатых людях мы говорим: сверхбогатых олигархах, или же о людях, которые обеспечены, состоятельны, но не настолько богаты как первые. Их вряд ли можно назвать высшей элитой бизнес-сообщества. Деньги, также как и счастье, любят тишину. И вряд ли вы увидите олигархов, того же Усманова или же Абрамовича, на сцене. Я не видел, что люди такого уровня участвуют в каких-то шоу. Поэтому мы говорим о тех, кто менее обеспечен, чем они. Причиной такой потребности, которую можно наблюдать и в нашем городе, когда «люди с деньгами» стремятся каким-то образом публично предъявиться, по моему мнению, может быть потребностью человека быть на виду, показать свою «ценность», — рассказывает психолог. — Как говорится, мы все родом из детства. И мы были одного поля ягоды, и денег не было, но сейчас они появляются и можно о себе заявить. Именно с помощью концертов и обложек журналов, когда человек выкупает страницы в глянце, делает фотосессии, участвует в шоу — это определенная компенсация, чтобы показать, что я свой, я из этого круга, а во-вторых, потребность заявить о себе. Чаще всего в этом участвуют женщины. В последнее время наблюдается, что к этому стали склонны новоиспеченные представительницы индустрии красоты, владелицы небольших салонов, стилисты, косметологи. Они хороши, но всё же не элита в буквальном смысле. Вот и приходится тешить себя таким публичным предъявлением. В некоторых случаях это послание настоящим и потенциальным партнёрам: посмотрите на меня, я стою большего. В некоторых случаях дамы вряд ли сами заработали эти деньги, это капитал мужей или любовников. Каким-то образом же нужно предъявиться и чем-то заниматься, даже если, в конечном счёте, у неё есть какой-то побочный бизнес. Тогда они идут на «сцену». Своеобразная ярмарка тщеславия.