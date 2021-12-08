Владивосток готовится к Новому году: что покупает городская администрация

Новогодние зоны
Первое, что город решил заказать, это работы по установке конструктивных зон в рамках тематического оформления территории Владивостокского городского округа к мероприятиям, посвященным празднованию встречи Нового, 2022 года. Из бюджета на эти цели выделен миллион рублей.
За эти деньги исполнитель должен изготовить и установить новогоднюю декорацию – число 2022 с восьмиметровым тоннелем в нолике, панно «С Новым годом», конструкцию-арку «Звезда», арт-объект «новогодние кубики», арт-объект «снежинка», конструкции «деревья» и «ёлки». Многие из перечисленных конструкций уже использовались в прошлом году.
Жителей также порадует арт-зона «светодиодный фонтан». Из бюджета на его установку будет выделено 700 000 рублей. Согласно приложенным фотографиям, фонтан, скорее всего, будет установлен на Спортивной набережной Владивостока, поверх накрытого на зиму главного фонтана. Высота конструкции 6 метров, ширина – 11 метров.
Один из поставщиков будет собирать на центральной площади зимние горки, зарекомендовавшие себя как отличное место для отдыха малышей и взрослых. Но в этом году традиционные горки будут видоизменены – на этот раз одна из стен будет представлена двадцатиметровым светодиодным экраном. На экране, по задумке организаторов, будут крутить новогодние праздничные ролики. Обе горки обойдутся бюджету в 1,5 миллиона рублей.
В целом украшение города будет более чем достойное – несколько новых красивых фигур, несколько старых, но тоже красивых, будут совмещены и доставят горожанам много радости и создадут новогоднее настроение.
На сегодняшний день подрядчики уже начали устанавливать каркасы новогодних элементов – на центральной площади Владивостока появилось первое звено сборной городской ёлки.
Такой подход городской администрации по заблаговременной установке всех необходимых для праздника зон продиктован неприятными казусами, которые происходили несколько лет назад. Тогда город едва успел установить новогоднюю ель на площади, чем вызвал недовольство местных жителей.
Городские традиции
Жители Владивостока с нетерпением ждут установку новогодней иллюминации и переживают, будут ли соблюдены все новогодние традиции Владивостока. В первую очередь людей интересует качество установки новогодней ели – в своё время главная городская красавица неоднократно «радовала» общественность эпичным падением, но в какой-то момент ёлку начали крепить более качественно и падать она перестала.
Второе, к чему жители города привыкли, но видеть бы этого не хотели, это протертые дыры на детских горках. В прошлые годы горки были плохо залиты, из-за чего они быстро протирались и приходили в негодность. Будут ли в этом году подрядчики следить за качеством ледяного покрытия – вопрос открытый. Но есть надежда, что теперь мэрия проследит за тем, как исполняется подряд.
Ещё один важный вопрос, беспокоящий приморскую общественность, – замена легендарной мыши на сыре, фигуры, за судьбой которой на протяжении всего 2020 года следили краевые журналисты. Перед самым Новым годом мышь была подожжена фейерверком, затем её снёс дрифтер на «Субару», а позже летом многострадальная мышь была найдена на свалке мусора. Городскому бюджету она обошлась в 677 тысяч рублей.
Будет ли в этом году у мыши достойный преемник? Горожане определённо ждут фигуру – символ приближающегося года и надеются, что с ним праздношатающиеся и отдыхающие люди обойдутся менее жестоко, чем с мышкой на сыре. Тигр всё-таки.