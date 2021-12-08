Владивосток готовится к Новому году: что покупает городская администрация

Второе, к чему жители города привыкли, но видеть бы этого не хотели, это протертые дыры на детских горках. В прошлые годы горки были плохо залиты, из-за чего они быстро протирались и приходили в негодность. Будут ли в этом году подрядчики следить за качеством ледяного покрытия – вопрос открытый. Но есть надежда, что теперь мэрия проследит за тем, как исполняется подряд.