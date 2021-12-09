«Ёлочка-то больше не горит»: в каком состоянии главная ель Владивостока

В мэрии сообщили, что главная ель города в этом году будет подсвечиваться только гирляндами. Одна из её основных «фишек» — самоподсветка в 16 режимах больше не работает. Тем не менее сама ель все еще в хорошем, хоть и слегка потрепанном состоянии, пишет «Альянс HELP».