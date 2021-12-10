В Приморье стало больше квалифицированных сотрудников общепита

«Мне интересна эта программа, поэтому я решила принять в ней участие. Раньше работала официантом, но хотелось научиться чему-то большему. Некоторые относятся к этому как к подработке, а для меня – полноценная работа, в которой нужно постоянно совершенствоваться. Официант должен быть умным, эрудированным, находчивым и общительным. Сейчас у меня нет страха, я уверена в себе и своих знаниях», – рассказала участница программы Лидия Таюрская.