zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Росгвардию, полицию и МЧС Приморья приводят в повышенную готовность

13 декабря 2021, 03:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В преддверии Нового Года правоохранительные органы приморья переходят на усиленную службу. Безопасность на выходных обсудили на заседании краевой антитеррористической комиссии под руководством главы региона Олега Кожемяко.

«Особое внимание уделим местам массового пребывания людей, где пройдут праздничные мероприятия, только во Владивостоке их будет 16, транспорту, особенно, который долго стоит без владельцев», — подчеркнули правоохранители.

Силы МЧС, Росгвардии и полиции приводятся в повышенную готовность. В дни праздников привлекут дополнительные силы для подкрепления, в том числе инженерно-саперные и кинологические подразделения. Увеличат количество экипажей вневедомственной охраны.

Во время гуляний пропуск на них будет осуществляться через металлодетекторы. Усилится контроль за важными объектами жизнеобеспечения в регионе.

«Наша общая задача — обеспечить безопасность наших граждан в праздники. Превентивную работу нужно вести уже сейчас», — обозначил глава Приморья.

Кстати, «праздники» для правоохранителей и МЧС уже начались. В самом разгаре рейды по выявлению торговцев несертифицированной пиротехникой. Ближе к Новому Году привлекут еще больше техники и людей.

#Новости#МВД#МЧС#Новый год#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56