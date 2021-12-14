Предприниматели встретятся на балу

Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2013 года. В нём всегда принимают участие активные объединения региона. В этот раз торжественный приём проходит при поддержке Уполномоченного по правам предпринимателей в Приморском крае, Союза «Приморская торгово-промышленная палата», Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Приморского регионального управления Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство», Приморского регионального управления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Туристско – информационного центра Приморского края, Приморского отделения «Союза Архитекторов России», Бизнес-Клуба «Авангард», Профсоюза «Торговое единство», Некоммерческого партнерства «Дальневосточная гильдия риэлторов», «Клуба Деловых Людей», «Альянса строителей Приморья» и других организаций.