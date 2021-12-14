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Предприниматели встретятся на балу

14 декабря 2021, 00:50
Фото: предоставлено организаторами
Во Владивостоке состоится Новогодний бизнес-бал. Предприниматели не только подведут итоги года, но и примут участие в благотворительном проекте «Ёлка добра».

Торжественный вечер состоится 15 декабря в банкетном зале Vladivostok AZIMUT Отель. Гости начнут собираться с 19:30, а торжественное открытие состоится ровно в 20 часов.

В программе мероприятия – поздравление бизнесменов с наступающим 2022 годом, встреча с представителями власти, активистами предпринимательского сообщества и главами некоммерческих организаций.

Фото: предоставлено организаторами

«Вишенкой на торте» торжественного приёма станет благотворительный проект «Ёлка добра», который направлен на оказание помощи детям Центра социального содействия семейному устройству города Артёма и краевому дому «Живая Надежда» для мам с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Фото: предоставлено организаторами

Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2013 года. В нём всегда принимают участие активные объединения региона. В этот раз торжественный приём проходит при поддержке Уполномоченного по правам предпринимателей в Приморском крае, Союза «Приморская торгово-промышленная палата», Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Приморского регионального управления Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство», Приморского регионального управления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Туристско – информационного центра Приморского края, Приморского отделения «Союза Архитекторов России», Бизнес-Клуба «Авангард», Профсоюза «Торговое единство», Некоммерческого партнерства «Дальневосточная гильдия риэлторов», «Клуба Деловых Людей», «Альянса строителей Приморья» и других организаций.

#Новости#Бизнес#Владивосток#Благотворительность#Приморье#Приморский край
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