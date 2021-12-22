Красная зона: Автоподставщики сделали Приморский край лидером антирейтинга

— То, каким образом недобросовестные граждане осуществляют свои мошеннические действия, от случая к случаю разнится. Кроме орудующих в Приморье автоподоставщиков, весьма активны в нашем государстве недобросовестные «автоюристы»: они склоняют доверчивых страхователей ОСАГО, которые попали в ДТП, к тому, чтобы заключить договор цессии. После этого они требуют от страховщика возместить убыток, прибегая к противозаконным методам, вытягивают компанию в суд. И там — зарабатывают на пенях, неустойках и штрафах. А виноватым в этой схеме оказывается доверчивый водитель, который передал права требования и получения страховой компенсации третьим лицам, — объясняет Сергей Ефремов. — Он как минимум будет обязан уплатить налоги с тех денег, которые в результате тяжб получают мошенники.