Чтобы не стоять в очереди

Учитывая высокий спрос на топливо, сеть АЗС ННК рекомендует жителям Приморья заблаговременно планировать свое время для посещения АЗС, учитывать часы-пик с 8: 00 до 10:00 и c 18:00 до 20:00. Также обращаем внимание, что топливо всех марок на заправках «ННК» имеется в достаточном объеме и запасаться канистрами, создавая искусственный ажиотаж, нет необходимости.